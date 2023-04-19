استنفار أمني بوسائل المواصلات لتأمين المسافرين لقضاء إجازات العيد.. صور

كتب محمود عبد الراضي

شهدت وسائل المواصلات انتشارا أمنيا لتأمين المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وخلق أجواء آمنة للجميع، مع استخدام التقنيات الحديثة في التفتيش، خاصة المترددين على محطات السكك الحديدية.

وانتشرت الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية، بكافة ربوع الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، من خلال التواجد المكثف بالشوارع وبمحيط أماكن التنزه، لخلق أجواء آمنة للمواطنين، مع تأكيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمراعاة البعد الإنساني أثناء عملية التأمين والتعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون.

ورفعت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل مايخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف الخدمات الأمنية والأقوال والارتكازات بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع والدعم بعناصر من الشرطة النسائية.



وشملت الإجراءات تكثيف الخدمات المرورية ومواصلة تفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة لمتابعة وملاحظة الحالة المرورية بكافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى اضطلاع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشراقية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والوقوف على مدى يقظة والتزام القوات بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم خلال تنفيذ محاور الخطط الأمنية، كما أعدت أجهزة الوزارة خطة انتشار أمنى مُكثف بالمناطق التى تشهد تجمعات للمواطنين خاصة المتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائي لنهر النيل، ومن جانبها تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.



الخدمات الأمنية فى المترو



الخدمات



انتشار أمني



تأمين محطات القطارات