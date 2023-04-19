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استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية لاستقبال عيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:24 م
استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية لاستقبال عيد الفطر مطار القاهرة الجوى - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تعليمات بتكثيف الاستعدادات بالمطارات المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، والذي يشهد ارتفاعاً في معدل تشغيل الحركة الجوية داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية.
 
وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار ومديري المباني لجاهزية الأطقم للتعامل مع أي طارئ، بالإضافة إلي زيادة أعداد المقاعد الثلاثية والشاشات في قاعات السفر والوصول، وتكثيف أعداد الموظفين في صالات الطيران الداخلي للتعامل مع زيادة عدد الرحلات والأفواج السياحية فى فترة العيد.
 
 

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عيد الفطر

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