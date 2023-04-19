استعدادات بالحدائق والمتنزهات فى كفر الشيخ لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال أهالى المحافظة بالحدائق والمتنزهات، ومصيف بلطيم، ومتحف كفر الشيخ، وغيرهم للاستمتاع بعيد الفطر المبارك مؤكداً تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، موجها باستمرار الحملات طوال إجازة عيد الفطر المبارك على المحلات والأسواق لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

جاء ذلك على خلفية مشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، إدارة المرور وإدارة المواقف بمتابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الاخرى، كما تم ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري وحوادث الطرق داخل المحافظة، كما وجه باستعداد مصيف بلطيم لاستقبال المعيدين، وتواجد فرق الإنقاذ على شواطئ المصيف، وجرى تشكيل لجان من المحافظة وممثلي وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية، للمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ووقف البناء المخالف خلال فترة الإجازات والأعياد مستمرة، مشدداً على كافة الجهات المختصة، بالإبلاغ عن أى حالات تعدى لتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء