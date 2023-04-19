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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات آخر جلسات شهر رمضان

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:24 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات آخر جلسات شهر رمضان البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 17592 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3060 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 20999 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 7316 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2989 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل 
إلى مستوى 4548 نقطة.

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