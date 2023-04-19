إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى التى تم تحديدها لأداء صلاة العيد والبالغ عددها 1643 مسجد لصلاة العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومى من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة القليوبية، لاستقبال عيد الفطر المبارك

وشدد المحافظ، على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأى مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها، وتلبية كافة مطالب المواطنين.

وكلف المحافظ، مسئولى التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء فى الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن.

كما وجه مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

وفى سياق متصل، شدد المحافظ، على رؤساء شركتى المياه والصرف الصحى والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة، وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أى حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

كما كلف مرور القليوبية، بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط فى الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.

وكلف المحافظ، بتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أول بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية فى النيل.

وقرر المحافظ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وتفعيل غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، تتلقى الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد والتنسيق مع المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أمور هامة قد تحدث.

وشدد الهجان، على رؤساء المدن والاحياء بالمتابعة الدقيقة خلال إجازة عيد الفطر لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها نائب رئيس المدينة للقرى ورئيس الوحدة القروية وممثل من حماية الأراضى الزراعية، وعدد 2 موظف من منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة آليات المنظومة، واتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين على أن تبدأ عملها فوراً، وكذا التنسيق الكامل مع مديرى الإدارات الزراعية لإعداد تقرير يومى بأخر مستجدات موقف المتغيرات بكل وحدة محلية، وجدول "تناوب عمل"، برئاسة نائب رئيس المدينة لرصد موقف المتغيرات والتعديات أول بأول.

كما أصدر محافظ القليوبية، توجيهاً عاماً بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، ووجه وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية بتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد وعدم انتظار السير فى الإجراءات الروتينية وتحرير محاضر تبوير فوراً أثناء بدء تشوين مواد البناء.