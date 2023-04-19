إعداد القادة: نحرص على بناء الوعى حول مواجهة الأفكار المغلوطة

كتب محمد صبحى

نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استكمالا للدور التوعوي الذي يقوم به المعهد في الاستثمار في عقول شباب الجامعات والمعاهد المصرية والعمل على بناء الوعي بالقضايا المختلفة حول مواجهة الأفكار المغلوطة والغير سوية، والتوعية بالقضايا التي تهم الشباب في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والقضاء على المشكلة السكانية.

وأصدر المعهد بيان حول فعاليات شهر رمضان ، نظم المعهد ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "معا نلتقى"، واستهدف التوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

وخلال فعاليات الملتقى نظم المعهد للسادة المتدربين جولة تعريفية وثقافية لمنطقة الأزهر وشارع المعز لدين الله الفاطمى للتعرف على معالم مصر القديمة وزيادة الوعي بالأماكن التاريخية والأثرية، وأعرب المتدربون عن سعادتهم من تلك الزيارة والتي هدفت أيضاً إلى التقارب وتوطيد أواصر المحبة والتماسك والترابط بين المتدربين بعضهم البعض.

كما شارك طلاب معهد إعداد القادة في تنظيم فعاليات الإفطار الجماعي لقيادات وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي ذلك انطلاقا من الأداء المشرف لطلاب معهد إعداد القادة ونجاحهم فى تنظيم العديد من فعاليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.

و عقد المعهد الدورة الرمضانية والتى أقيمت تحت شعار" رمضان يجمعنا" وبمشاركة ما يقرب من 200 طالب من الجامعات المصرية، وتضمنت مجالات التسابق فى كرة القدم الخماسى والشطرنج، وتنس طاولة، بالإضافة إلي بعض المحاضرات التى تسهم فى تنمية الوعى ومنها محاضرة عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ومحاضرة بعنوان القضية السكانية وبناء المجتمع.

واستكمل المعهد خلال الشهر الفضيل الندوات التوعوية حول القضية السكانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية وذلك أنطلاقًا من تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بتمكين الشباب والتواصل المباشر معهم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعقد الدورات التثقيفية والتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث نظم لقاء طلابي بعنوان القضية السكانية " أبعاد ومحاور عمل" وتم التعريف بالقضية السكانية وأبعادها والوضع الحالي والتحديات السكانية التي تواجه مصر، وتوضيح الحلول التي تقوم الدولة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية.

وشهد معهد إعداد القادة انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للسادة المرشحين لشغل المناصب القيادية للسادة المرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة (عميد كلية - رئيس شعبة - رئيس قسم) والمعادل لدرجة عميد كلية، وتضمن العديد من المحاضرات منها مهارات وفنون القيادة الحديثة للمؤسسات وأخرى عن التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي - أهميته وآلياته، ومحاضرة عن الجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وايضا التوعية وأسس الأمن القومي، ومحاضرة عن القضايا القومية ومكافحة الفساد " إدارة المخاطر والأزمات" .

وانطلاقا من توجيهات وزارة التعليم العالي برفع الوعي لدى طلاب الجامعات والمعاهد العليا، نظم معهد إعداد القادة لطلاب المعاهد العليا محاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة والمغلوطة وغير السوية

كما بحث معهد إعداد القادة سبل التعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر، وذلك تماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة لخدمة منتسبي المجتمع الجامعى، وذلك من خلال تحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتطويرها، وتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة وتطوير المهارات القيادية والإدارية.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد على أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تساهم فى إعداد وتأهيل الكوادر من الشباب والقيادات، والعمل على إكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في القيادة والتواصل، ومواكبة التطور وتبادل الخبرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة، وبناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى، حيث أن القيادة السياسية تولي أهتمامًا كبيرًا بالشباب في بناء الجمهورية الجديدة وذلك بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادرًا على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.

وقال همام إن البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد تساعد فى تحقيق التوازن والاستقرار الفكري والاجتماعي في المجتمع، ويعد جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للمعهد في بناء جيل مثقف ومتحضر يحمل قيم الوسطية والتسامح.