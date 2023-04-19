إطلاق اسم الشيخ أحمد عمر هاشم على شارع الغشام بالزقازيق

كما تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام ، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تحرير ( 11923) عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، وتسجيل 68 عقد خلال شهر أبريل الجاري ، ليتم التأكيد على سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية ، على إطلاق إسم الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء علـى شـارع الغشـام بدايـة مـن موقـف المنصورة حتى التقاطع من شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق.