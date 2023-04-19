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إطلاق اسم الشيخ أحمد عمر هاشم على شارع الغشام بالزقازيق

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:15 ص
إطلاق اسم الشيخ أحمد عمر هاشم على شارع الغشام بالزقازيق الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق
الشرقية - إيمان مهنى

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وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، على إطلاق إسم  الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء علـى شـارع الغشـام بدايـة مـن موقـف المنصورة حتى التقاطع من شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق.
 
كما تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام ، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تحرير ( 11923) عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، وتسجيل 68 عقد خلال شهر أبريل الجاري ، ليتم التأكيد على سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.
 
 

 


الشرقية

احمد عمر هاشم

شارع الغشام

الزقازيق



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