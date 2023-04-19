إضراب عمال السكك الحديدية فى ألمانيا الجمعة المقبلة وتوقف حركة القطارات

كتبت: هناء أبو العز

يواجه المسافرون في ألمانيا اضطرابًا واسع النطاق يوم الجمعة المقبل، بعد أن أعلن اتحاد السكك الحديدية والنقل عن إضراب على مستوى البلاد خلال ساعات الصباح المزدحمة، مما يؤثر على شركة " دويتشه بان " الوطنية.

وقالت الشركة في بيان لها إن الإضراب الذي يتزامن مع إضراب منفصل في ثلاثة مطارات يشمل 50 شركة سكك حديدية ، وسيستمر من الساعة الثالثة صباحًا حتى 11 صباحًا.

وقالت ممثلة شركة "EVG" كوزيما إنجينشاي المسئولة عن الإضراب: لن يتم تشغيل قطار واحد في البلاد.

وهدد ممثل نقابي آخر كريستيان لوروش، بالإضراب لعدة أيام في المستقبل ما لم يحسن أصحاب العمل عرضهم.

وقالت شركة "دويتشه بان": إن الإضراب سيكون له تأثير هائل على شبكة السكك الحديدية في البلاد.

وقال مارتن سيلر عضو مجلس إدارة دويتشه بان للموارد البشرية: لقد فقدت "EVG" إحساسها بالتناسب تمامًا وهي مصممة فقط على الفوضى، وقال إن الإضراب سيؤثر أيضًا على قطارات المسافات الطويلة وسيستمر تأثيره بعد انتهاء الإضراب.

وأدى التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى إضرابات في الأشهر الأخيرة حيث طالب العمال بأجور أعلى لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما دعت نقابة فيردي، عمال المراقبة الأمنية إلى الإضراب في ثلاثة مطارات يومي الخميس والجمعة ، حيث قال مطار هامبورغ إنه سيتم إلغاء جميع المغادرين نتيجة لذلك.

وتسعى EVG ، التي تتفاوض نيابة عن 230.000 عامل ، إلى زيادة الأجور بنسبة 12٪ ، أو 650 يورو إضافية على الأقل شهريًا.

وعرضت شركة دويتشه بان المملوكة للدولة 5٪ دفعات إضافية لمرة واحدة تصل إلى 2500 يورو، وستجرى جولة أخرى من مفاوضات الأجور بين الجانبين الثلاثاء المقبل.