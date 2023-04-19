اليوم السابع
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إصلاح هبوط أرضيّ بثلاثة أماكن بنطاق قرية الفردان بالإسماعيلية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:40 م
إصلاح هبوط أرضيّ بثلاثة أماكن بنطاق قرية الفردان بالإسماعيلية جانب من الإصلاح
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، بالتدخل السريع لمعالجة آثار الهبوط الأرضي بثلاثة أماكن كانت تمثل خطورة، وذلك  علي طريق بورسعيد القاهرة بنطاق قرية الفردان؛ وذلك حفاظًا على حياة المواطنين والمركبات المارة بهذا الطريق.
 
وتم الانتهاء من الأعمال صباح اليوم وعودة الحركة المرورية كاملة بالطريق.
 
وفى وقت سابق انهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد  الشيمى  أعمال رصف شارع هدى شعراوي من تفريعة الشارع الثلاثيني في اتجاه شارع العشريني؛ وذلك تلبية لشكاوى العديد من المواطنين بالمنطقة بسبب تهالك الأسفلت بالشارع؛ نظرًا لتقادم رصفه.
 
وقد وجَّه اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتقديم موعد رصفه من خطة 2024 إلى خطة العام الحالي ليتم رصفه قبل عيد الفطر المبارك؛ تيسيرًا للحركة المرورية وتسهيلًا على المواطنين.
 
يأتى ذلك استكمالًا لأعمال الرصف والتطوير التي تنفذها مديرية الطرق والنقل، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.
 

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