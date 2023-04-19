إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيبت أسرة كاملة من 8 أشخاص زوجين و6 أبناء، بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي"، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب إختلال عجلة القيادة في يد الأب، وفقدانه السيطرة على السيارة التي انقلبت به هو وزوجته وأبنائه الستة في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لتقديم يد العون للزوجين وأطفالهما لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية ، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الغربي، بنطاق المركز، ووجود 8 مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، قبل مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية، مما أسفر عن إصابة زوجين وأطفالهم الستة بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

أسفر الحادث عن إصابة زوجين وأطفالهما الستة وهم: الزوج محمد سيد عبد العظيم سيد، 42 ومقيم عابدين، باشتباه إصابة بالفقرات العنقية، و الزوجة فاطمة غنيم محمدي غنيم، 39 سنة، ومقيمة بمنطقة عابدين بالقاهرة، بكدمات في العمود الفقري وكسر في مشط اليد اليمنى، ومازن محمد سيد عبد العظيم، 13 سنة، سحجات وكدمات، ومهاب محمد سيد عبد العظيم، 12 سنة، بكدمات وسحجات، ومحمد محمد سيد عبد العظيم، 9 سنوات، بكدمات وسحجات، وكريم محمد سيد عبد العظيم، 8 سنوات، بكدمات وسحجات، وسيد محمد سيد عبد العظيم، 3 سنوات، بكدمات وسحجات، وهويدا محمد سيد، 4 شهور، سحجات بسيطه بالوجه.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.