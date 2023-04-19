إصابة 5 عمال فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص بنفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف كلا من محمد خلف رشاد 23 سنة مصاباً بجرح باليد البسري وسحجات وكدمات، وربيع محمود شاكر 21 سنة، مصاباً بجرح بفروة الرأس، وحماده ثابت صبحي 20 سنة، مصاباً بجروح وسحجات، وأحمد علي فيصل 23 سنة، مصاباً بجروح وسحجات، وأحمد عيد محمد 25سنة، مصاباً بجروح وسحجات، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.