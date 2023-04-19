إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز مطاي، شمال المحافظة.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، نتيجة اختلال عجله القياده بيد سائق السياره الربع نقل التي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجى.

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.