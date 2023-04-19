اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:14 ص
أكرم القصاص
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إصابة 4 أشخاص فى هجوم على صالة رياضية غربى ألمانيا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:04 ص
إصابة 4 أشخاص فى هجوم على صالة رياضية غربى ألمانيا الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
وكالات

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أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم على صالة ألعاب رياضية بمدينة دويسبورج بغرب ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، وقع الحادث في الحي القديم بالمدينة، وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة.

 

وأضافت أن عددا كبيرا من رجال الشرطة يتواجدون في موقع الهجوم، على الجانب المقابل من مبنى البلدية.

 

وكتبت شرطة دويسبورج على تويتر قائلة: "وفقا للمعلومات الحالية، أصاب شخص آخرين بجسم ما" في صالة ألعاب رياضية، مضيفة "الوضع حاليا لا يزال محيرا".

 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن منفذ الهجوم لا يزال طليقا على ما يبدو، مبينة أنه تم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى، بينما فتش المحققون الصالة الرياضية.

 

ونقل العديد من شهود العيان، بعضهم لا يزال يحمل الحقائب الرياضية، إلى مطعم قريب حتى يتسنى للشرطة استجوابهم.

 

كما قالت الشرطة إنها تلقت بلاغات الطوارئ الأولى في نحو الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي.

 


المانيا

شرطة دويسبورج

صالة رياضية

مدينة دويسبورج



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