إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة الفيوم

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، وأبلغوا الشرطة، والإسعاف.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر/ الفيوم بعد بوابة الرسوم/ إتجاه القاهرة، وإصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: مصطفى محمود خليفة، 30 سنة، ومقيم بولاق، ومحمد عبد الوهاب خليفة، 35 سنة، ومقيم بولاق، ومحمد سيد، 27 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر رمضان المبارك، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت به هو ومن معه في نهر الطريق.