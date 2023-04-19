إصابة عامل زراعى بطلق نارى فى مشاجرة بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل زراعى يبلغ من العمر 30 سنه بطلق نارى بالكتف بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقله للمستشفى المركزى، والتي قامت بإحالته للمستشفى الجامعى بسوهاج، حيث تبين وجود مشاجرة بينه وبين أبناء عمومته بدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها أحدهم بإطلاق أعيرة نارية مما نتج عنه إصابته.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة دار السلام ووجود مصاب بطلق نارى حيث تم ضبط طرفى المشاجرة ونقل المصاب للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصاب دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنها بين " طرف أول " محمود ع ا م 30 سنة عامل زراعي مصاباً " بطلق ناري أسفل الكتف الأيمن " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وشقيقه عمر ع ا م 31 سنة عامل زراعي.

وبين " طرف ثان "ماهر ا م ع - سن 64 عامل زراعي ونجل عمه تيتو ح م ع 43 عامل زراعي الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة 00 وبحوزة الثاني من الطرف الثاني طبنجه حلوان وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وأتهم الأول من الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.