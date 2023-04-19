إصابة شخصين فى حادث على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، بينما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف على طريق القاهرة أسيوط الغربي، قرب كوبري الواسطى، بسبب السرعة الزائدة، وإصابة مستقليها.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إبراهيم حسني عبد الفتاح، 41 سنة، مصاب بنزيف من الأنف، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونجيب أحمد محمد فتح الباب، 43 سنة، ومقيم بني سويف.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.