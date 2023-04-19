إصابة شاب بطلق ناري في نجع حمادي بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شاب، اليوم، الأربعاء، بطلق ناري في نجع أبو حزام بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بطلق ناري في نجع أبو حزام بقرية الشعانية في مركز نجع حمادي، وتبين إصابة طارق.ع، 17 عامًا، بطلق ناري، بسبب خلافات عائلية، في نجع أبو حزام بقرية الشعانية في مركز نجع حمادي.

تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.