إصابة أسرة كاملة فى حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة الفيوم"

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بعد بوابة الرسوم، إتجاه الفيوم، بسبب الحادث، لحين وصول سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين، والشرطة التي إتخذت اللازم.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة المركز، وإصابة مستقليها، و أسفر الحادث عن إصابة أسرة مكونة من زوجين وطفلتهما، بإصابات ترواحت بين بسيطة ومتوسطة وهم أحمد مصطفى حميدة، 47 سنة، وزوجته أماني أحمد إسماعيل محمود، 37 سنة، وطفلتهما بسملة، 9 سنوات، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، والذين كانوا في طريقهما إلى منزل العائلة لقضاء أجازة عيد الفطر 2023 بينهم بعد حصول الأب على أجازة من عمله.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

أصيبت أسرة كاملة مكونة من زوجين وطفلتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نقل، اليوم، الأربعاء، حيث كانوا في طريق عودتهم من القاهرة للفيوم، استعدادًا لقضاء العيد في منزل العائلة بمسقط رأسهم بمركز إطسا، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.