إسبانيا تشيد بدور المغرب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

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أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، اليوم الأربعاء، بدور المغرب كحليف أساسي في مواجهة الهجرة غير الشرعية.



وقال سانشيز - في كلمة أمام مجلس النواب الأسباني وفقا لقناة (فرانس 24) - "إن المغرب حليف أساسي لأمننا وللهجرة المنظّمة إلى بلادنا والقارة الأوروبية".



وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث إن الممر الأطلسي (في اتجاه أرخبيل جزر الكناري) هو الطريق الوحيد إلى أوروبا، ويسجّل عدد المهاجرين غير الشرعيين "تراجعا، في خضم زيادة عامة في حجم الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية".



وقدّم رئيس الوزراء أرقاما عن الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، تظهر تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الآتين إلى جزر الكناري بنسبة 63 بالمئة، بينما زادت أعداد الواصلين إلى اليونان وإيطاليا في الفترة نفسها بنسبة 95 و300 % تواليا.