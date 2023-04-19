اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا تستدعى سفيرها لدى مينسك بعد لقاء لوكاشينكو مع دينيس بوشلين

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:59 ص
أوكرانيا تستدعى سفيرها لدى مينسك بعد لقاء لوكاشينكو مع دينيس بوشلين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
أ.ش.أ

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استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفيرها لدى مينسك للتشاور، وذلك على خلفية لقاء رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ، الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا دينيس بوشلين.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، "نعتبر الاجتماع بممثل إدارة الاحتلال الروسي، الذي يختبئ من التحقيق الأوكراني لارتكابه جرائم خطيرة ويخضع لعقوبات أوكرانية ودولية، عملا صارخا آخر وغير ودي من جانب جمهورية بيلاروسيا يستهدف دعم روسيا الدولة المعتدية"، على حد وصفه.

وأضافت الوزارة أنه في هذا الصدد، قررت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعاء سفير أوكرانيا لدى بيلاروسيا، إيهور كيزيم ، للتشاور، وتابعت "مينسك يجب أن تمتنع عن مثل هذه الخطوات المدمرة وأن تتوقف عن دعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

يذكر أنه أمس الثلاثاء التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك بالزعيم المعين من قبل الكرملين لـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" ، دينيس بوشلين، وعرض المساعدة على دونيتسك.

 


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