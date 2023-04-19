أهالى الأقصر يؤدون صلاة التسابيح فى ختام ليالي رمضان بالمسجد العتيق بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أدي أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صلاة التسابيح في المسجد العتيق التاريخي بالمدينة بقيادة الشيخ حسن منصور إمام المسجد العتيق، حيث تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات "أى بتسليمة واحدة" بدون تشهد أوسط، وفى كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة "أى سورة تختارها".

وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة، ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أى فى الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.

وكان قد رصد "تليفزيون اليوم السابع" حالة من الحزن والدموع فى عيون المصلين داخل مساجد محافظة الأقصر، مع بدء توحشيات شهر رمضان المبارك مع الليالي الأخيرة من الشهر الكريم، وهى عادة "توحيش رمضان" تعتبر نوع من الأناشيد الدينية التى تقدم فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لتوديع شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وانطلقت داخل المسجد العتيق الأشهر بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعد أداء الأهالى صلاة التراويح خلف الشيخ حسن منصور إمام المسجد العتيق في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، قيام المبتهل الشيخ أحمد خلف برفقة علاء الدباى ومحمود الدباى من أهالى إسنا، في التوحشيات والتي يقولون فيها بنبرات الحزن والأسي على قرى نهاية الشهر الكريم ما يلي:- (لا أوحش الله منك يا رمضان.. لا أوحش الله منك ياشهر القيام.. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن.. لا أوحش الله منك يا شهر الخيرات.. لا أوحش الله منك يا شهر الصائمين.. لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود.. لا أوحش الله منك يا شهر الولائم.. شهر الصيام بكل الخير.. شهر عظيم له فى قلوبنا منزلة).

ومن الجدير بالذكر أن هذه العادة القديمة تعرف بالتوحيش أو توحيش رمضان، وهي نوع من الأناشيد الدينية التي ترتبط بوداع رمضان، حيث اعتاد المؤذنون فى المساجد قديماً في الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك، توديعه بكلمات ذات نبرات مؤسية، ونغم حزين لها وقعها على المستمعين، ويقولون فيها:- (لا أوحش الله منك يا رمضان.. لا أوحش الله منك ياشهر القيام.. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن.. لا أوحش الله منك يا شهر الخيرات.. لا أوحش الله منك يا شهر الصائمين.. لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود.. لا أوحش الله منك يا شهر الولائم.. شهر الصيام بكل الخير.. شهر عظيم له فى قلوبنا منزلة).



آداء-صلاة-التسابيح-فى-المسجد-العتيق-بالأقصر



الأهالى-خلال-صلاة-التسابيح-بالمسجد-العتيق



جانب-من-آداء-صلاة-التسابيح-بالمسجد-العتيق