أشهر القضاة.. المستشار حنفى الجبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ورئيس البرلمان

كتبت أمنية الموجى

المستشار حنفى جبالى، أحد القضاة البارزين فى مصر، فيعد رمزًا مشرفًا للقضاء المصرى صاحب مسيرة مشرفة فى كافة مراحل تاريخه القضائى، فشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشارعبد الوهاب عبد الرازق حسن، عُين أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية في الفترة من 2011 إلى 2018.

ولد "جبالي" فى يوليو عام 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق عام 1975، بتقدير عام جيد جداً، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة، شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، مايو 1970، بتقدير عام جيد جدا، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب الأول، و دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام «جيد جداً»، وحصل علي درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة «المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة» من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير «جيد جداً»، وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدّم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

تدرج جبالى فى العمل القضائي فعين 1976 معاون بالنيابة العامة ومن ثم وكيل للنائب العام، ومندوب بمجلس الدولة، وفي 1982 عُيِّن مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، ومن ثم مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وصولاً لرئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومنها لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وصولاً في 2018 لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي 2021 انتخب رئيساً لمجلس النواب المصري.

وللمستشار حنفي جبالي عددًا من المؤلفات منها: المسئولية عن القوانين دراسة مقارنة، الرقابة على دستورية التشريع وغيرها