أسود تهرب من السيرك وقت العرض.. شاهد رد فعل الجمهور

كتبت شيماء عبد المنعم

كان كل شيء يسير على ما يرام داخل سيرك فى الصين، فالأسدان اللذان روّضا كانا داخل قفص يؤديان عرضا ممتعا للجمهور الذى حضر لرؤية الحيوانات المفترسة.

هروب الأسدين

لكن فى ثوان معدودة انقلبت الأمور، فباغت الأسدان مروضيهما وهربا من الساحة المحاطة بالأقفاص، متسببان بحالة من الرعب بين الجمهور الذى كان يضم كبارا وصغارا، ففروا بشكل جماعى خوفا من الموت التهاما.



الاسد امام الجمهور خلال العرض

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الحادثة وقعت فى مدينة لويانج فى مقاطعة خنان شرقى الصين.

خروج أحد الأسدين إلى الشارع

وظهر فى مقاطع الفيديو لحظات قفز الناس من مقاعدهم فى السيرك وتدافعهم بحثا عن ملجأ بعيدا عن الحيوانات المفترسة التى أفلتت من مروضيها، وتمكن أحد الأسدين من الفرار من السيرك إلى أحد الشوارع المحيطة.



الجمهور يتدافع

ومن خلال اللقطات يمكن رؤية الأسود وهى تتجول حول أطراف القفص، ثم يقفز أحدهم على كرسى قبل أن يشق طريقه لحيوان الآخر، ويقفز أحد الأسود عبر الطوق الذى يحمله أحد فنانى السيرك، ولكن يتم الإمساك به وسحبه على طول وهو يدور داخل القفص، ثم يندفع الأسد من خلال رفرف مفتوح فى القفص ويتبعه الآخر، ويمكن رؤية أفراد الجمهور وهم يفرون من المكان، وبعضهم يحمل أطفالهم، ثم يظهر أحد الأسود وهو يتجول فى موقف السيارات عندما يخرج الزوار من الأرض، ويظهر أسد يتم نقله فى قفص معدنى صغير فى نهاية الفيديو بعد التقاطه.



الجمهور يهرب من الاسد

وفى وقت لاحق، أكدت السلطات أنه جرى الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى، وأمرت السلطات السيرك بوقف عروضه، فيما تستمر التحقيقات فى الحادث.