اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أسود تهرب من السيرك وقت العرض.. شاهد رد فعل الجمهور

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:59 ص
أسود تهرب من السيرك وقت العرض.. شاهد رد فعل الجمهور الجمهور يهرب من الاسد
كتبت شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كان كل شيء يسير على ما يرام داخل سيرك فى الصين، فالأسدان اللذان روّضا كانا داخل قفص يؤديان عرضا ممتعا للجمهور الذى حضر لرؤية الحيوانات المفترسة.

هروب الأسدين

لكن فى ثوان معدودة انقلبت الأمور، فباغت الأسدان مروضيهما وهربا من الساحة المحاطة بالأقفاص، متسببان بحالة من الرعب بين الجمهور الذى كان يضم كبارا وصغارا، ففروا بشكل جماعى خوفا من الموت التهاما.

الاسد امام الجمهور خلال العرض
الاسد امام الجمهور خلال العرض

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الحادثة وقعت فى مدينة لويانج فى مقاطعة خنان شرقى الصين.

خروج أحد الأسدين إلى الشارع

وظهر فى مقاطع الفيديو لحظات قفز الناس من مقاعدهم فى السيرك وتدافعهم بحثا عن ملجأ بعيدا عن الحيوانات المفترسة التى أفلتت من مروضيها، وتمكن أحد الأسدين من الفرار من السيرك إلى أحد الشوارع المحيطة.

الجمهور يتدافع
الجمهور يتدافع

 

ومن خلال اللقطات يمكن رؤية الأسود وهى تتجول حول أطراف القفص، ثم يقفز أحدهم على كرسى قبل أن يشق طريقه لحيوان الآخر، ويقفز أحد الأسود عبر الطوق الذى يحمله أحد فنانى السيرك، ولكن يتم الإمساك به وسحبه على طول وهو يدور داخل القفص، ثم يندفع الأسد من خلال رفرف مفتوح فى القفص ويتبعه الآخر، ويمكن رؤية أفراد الجمهور وهم يفرون من المكان، وبعضهم يحمل أطفالهم، ثم يظهر أحد الأسود وهو يتجول فى موقف السيارات عندما يخرج الزوار من الأرض، ويظهر أسد يتم نقله فى قفص معدنى صغير فى نهاية الفيديو بعد التقاطه.

الجمهور يهرب من الاسد
الجمهور يهرب من الاسد

وفى وقت لاحق، أكدت السلطات أنه جرى الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى، وأمرت السلطات السيرك بوقف عروضه، فيما تستمر التحقيقات فى الحادث.

 


السيرك

اسد يهرب

الصين

حيوانات مفترسة



الموضوعات المتعلقة

علشان ما حدش يخدعك.. قبل تربية الحيوانات المفترسة اعرف عقوبة إيذاء الآخرين

الخميس، 09 مارس 2023 10:00 ص

أكبر حيوان مفترس.. ارتفاع مواليد حيوان الفقمة الرمادية فى ألمانيا.. فيديو

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:01 م

عاملون بسد جوليوس نيريرى التنزانى يروون تفاصيل تأمينهم ضد الحيوانات المفترسة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 11:40 م

شرطة بغداد تصدر توجيها يخص اقتناء الحيوانات المفترسة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:09 م

سر تجارة الحمير "الكسر".. أسعارها تبدأ من 300 إلى 500 جنيه.. طبيب بيطرى: الحمار المريض تحول من غذاء للحيوانات المفترسة إلى سوق لتجارة الجلود وتصديرها بـ1000 دولار.. وأجزاؤه تدخل فى صناعات متعددة

الأربعاء، 27 يوليو 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة