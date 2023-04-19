أستاذ إعلام: مسلسل ضرب نار للشركة المتحدة قدم حبكة درامية محكمة

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة أمانى رضا أستاذ الإعلام ب جامعة القاهرة ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، إن مسلسل ضرب نار من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أكثر المسلسلات التى حصلت على نسب مشاهدات مرتفعة خلال رمضان 2023، وظهر من أوائل المسلسلات بحثا على مؤشرات البحث بجوجل، وهو ما يعكس اهتمام المتابعين بمتابعة المسلسل ومتابعة أحداث، ويعتبر حالة فنية متكاملة وأثبت من خلال عرضه مدى متابعة المشاهدين له، وانتظار حلقاته والتفاعل مع أحداثة بشكل مستمر لكونه أحد المسلسلات الشعبية التى تخاطب الجمهور وتجذب انتباه الجمهور .

وأضافت الدكتورة أمانى رضا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" استطاع المسلسل أن يقدم حبكة درامية محكمة برسم ملامح شخصيات درامية معقدة ومتغيرة طوال العمل متمثلا فى شخصية " مهرة وجابر" واختيار موقع الأحداث فى موقع شعبى مثل حى شبرا وموقع فى صعيد مصر مثل سوهاج، وهو ما احدث حالة فريدة من اختيار المواقع الواقعية والتصوير فى أماكن الأحداث الاصلية دون الاستعانة بالديكورات والأماكن المغلقة.

وذكرت وكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أثبتت موهبتها الفريدة فى اداء كل القوالب الدرامية، وقدمت شخصية بنت شبرا الأصيلة والتحول الدرامى فى شخصيتها إلى انتقلت فى فيلا بحى راقى واستطاعت إجادة ملامح الشخصية وقوة اداءها التى طالما احبها المشاهد فى كل أدوراها وفيما يتعلق بالفنان أحمد العوضى فى اداء متميز ومتمكن فى شخصية جابر الصعيدى واستطاع إقناع المشاهد باتقانه للهجة الصعيدية وشخصية الصعيدى بكل تفاصيلها بداية من ملامح الشخصية الخارجية حتى مشاعرها الداخلية واستطاع تقديم التحول الدرامى من بداية المسلسل حتى نهاية المسلسل.