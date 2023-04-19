أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-4-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-4-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان الكريم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.122 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.



البورصة تربح 3 مليارات جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان الكريم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.122 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.74%، والعرب على 9.53%، واستحوذت المؤسسات على 25.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.1 مليون جنيه، 84 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 7286 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4549 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

إيه إي جي

أعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر العملية المنفذة على أسهم شركتي التعمير والاستشارات الهندسية، وأودن للاستثمارات المالية، خلال جلسة اليوم الخميس، على سعر الإقفال اللحظي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة إيه إي جي إيجيبت للتأمين المصدرة وذلك لعدد 1.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 187.8 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 2.4 مليون سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 9.1 مليون سهم، 143.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 70 ألف سهم، 169.3 ألف سهم، 350 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 9.1 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية 497 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 40.1 ألف سهم.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تنفيذ شراء عدد 2.9 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

القاهرة للزيوت

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على استمرارية الشركة في أداء نشاطها بعد أن تجاوز العجز المرحل في 31 ديسمبر عام 2022 نصف حقوق المساهمين، وإيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة لمدة عام، وتعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة.