7 مواد غذائية تسبب الحساسية عند الأطفال

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تكون الحساسية الغذائية لدى الأطفال مصدر قلق كبير على الصحة ، حيث يمكن أن تسبب أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى أعراض مهددة للحياة. يعد فهم الأطعمة التي من المرجح أن تسبب الحساسية لدى الأطفال أمرًا ضروريًا للمساعدة في منع الأعراض والتحكم فيها وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض العناصر الغذائية الأكثر شيوعًا التي قد تسبب الحساسية عند الأطفال.

1. حليب البقر

يعتبر حليب البقر من أكثر مسببات الحساسية الغذائية شيوعًا للأطفال. يمكن أن تشمل الأعراض طفح جلدي ، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وحتى الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي شديد قد يهدد الحياة). من المهم ملاحظة أن منتجات الألبان ، مثل الجبن والآيس كريم ، يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا.

2. البيض

يعتبر البيض من مسببات الحساسية الشائعة الأخرى للأطفال ، وخاصة بياض البيض. يمكن أن تشمل الأعراض طفح جلدي ، ومشاكل في الجهاز الهضمي ، وصعوبات في التنفس.

3. الفول السوداني

الفول السوداني من الأطعمة شديدة الحساسية ويمكن أن يسبب ردود فعل شديدة ، بما في ذلك الحساسية المفرطة ، لدى بعض الأطفال. من المهم ملاحظة أن منتجات الفول السوداني ، مثل زبدة الفول السوداني وزيت الفول السوداني ، يمكن أن تسبب أيضًا حساسية.

4. فول الصويا

الصويا مادة أخرى شائعة للحساسية لدى الأطفال ويمكن أن تسبب أعراضًا مثل الطفح الجلدي ومشاكل في الجهاز الهضمي وصعوبات في التنفس. منتجات الصويا ، مثل التوفو وحليب الصويا ، يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا.

5. القمح

يعتبر القمح من مسببات الحساسية الشائعة لدى الأطفال ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل الطفح الجلدي ومشاكل في الجهاز الهضمي وصعوبات في التنفس. المنتجات المصنوعة من القمح ، مثل الخبز والمكرونة ، يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا.

6. المكسرات

تعد المكسرات ، مثل اللوز والكاجو والجوز ، من مسببات الحساسية الشائعة للأطفال. يمكن أن تشمل الأعراض طفح جلدي ، ومشاكل في الجهاز الهضمي ، وصعوبات في التنفس.

7. السمك

يمكن أن تسبب الأسماك الحساسية لدى بعض الأطفال ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي ، ومشاكل في الجهاز الهضمي ، وصعوبات في التنفس. من المهم ملاحظة أن المأكولات البحرية ، مثل الجمبري وسرطان البحر ، يمكن أن تسبب أيضًا حساسية.

من الضروري تحديد الحساسية الغذائية في وقت مبكر عند الأطفال للمساعدة في منع وإدارة الأعراض. إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني من حساسية تجاه الطعام ، فمن المستحسن استشارة طبيب الأطفال أو أخصائي الحساسية لإجراء الاختبارات والتشخيص المناسبين.