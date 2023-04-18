280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وأحيا 280 ألف مصل ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.