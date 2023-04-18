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280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:02 ص
280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى الاقصى
كتب: أحمد علوى

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أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وأحيا 280 ألف مصل ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

 
واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاءوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي الـ 48، رغم قيود الاحتلال وحواجزه.
 

 


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