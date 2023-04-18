"يوكرين فورم": سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة "ميج-29" إلى أوكرانيا

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أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الاثنين أن سلوفاكيا أكملت تسليم 13 مقاتلة من طراز ميج-29 كانت تعهدت بها إلى القوات الجوية الأوكرانية للمساعدة في صد العمليات العسكرية الروسية.

وذكر وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناجي، في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ونقلتها "يوكرين فورم": "تم تسليم جميع طائرات ميج-29 السلوفاكية الـ 13 بأمان إلى القوات الجوية الأوكرانية. فخور بأن تكون على الجانب الصحيح وتقوم بالشيء الصحيح للمساعدة في حماية الأرواح. نحن نقف مع أوكرانيا".

وأشارت "يوكرين فورم" إلى أن الحكومة السلوفاكية وافقت على تسليم 13 مقاتلة من طراز "ميج-29" إلى أوكرانيا في شهر مارس الماضي تم تسليم أول أربع طائرات منها إلى كييف الشهر الماضي. وهكذا، انضمت سلوفاكيا إلى بولندا في هذا القرار.