وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المقر الإدارى لمركز شباب أريمون

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المقر الإدارى لمركز شباب أريمون، التابع لإدارة شباب كفر الشيخ وتبلغ مساحته 200 متر وتم إنشائه ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 2 مليون جنيه، عزفت فرقة المزمار الموسيقية احتفاء بزيارة وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ، وشمل برنامج الافتتاح تفقد المعسكر الكشفي بمشاركة أعضاء 12 عشيرة من عشائر الجوالة والجوالات و الكشافة والمرشدات من جميع الإدارات الفرعية، مقدمين العروض الكشفية، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشاد صبحى بعروض الأداء التعبيرى التى قدمها أعضاء مركز الفنون والإبداع بكفر الشيخ، من القادرون باختلاف وعرض التنورة، مؤكداً دعم الوزارة لملف قادرون باختلاف رياضياً و فنياً فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم اللازم لأبناءنا من ذوى القدرات الخاصة، مشيراً إلى إطلاق "برنامج إبداع قادرون" من قبل الوزارة من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للجامعات " والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف".

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ، معرض أندية الفتاة والمرأة لمنتجات أعضاء أندية الفتاة بمركزى شباب شنو ودسوق من "خيامية، أعمال المكرمية، المنتجات الغذائية، إكسسوارات، الخرز" بإشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب ومعرض الفنون التراثية للنشء من الكليم اليدوى والأركيت ومنتجات برنامج اطلالة من الملابس التى صممها النشء بالوحدات الإنتاجية من سجاد مصنوع من القطن والتارات المطرزة يدوياً من أعمال أعضاء مراكز الشباب من النشء بإشراف الإدارة المركزية لتنمية النشء.

ويضم مركز شباب أريمون ملعب كرة قدم خماسى نجيل صناعى و قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشرح التفصيلي لخطة طرح 7 محلات تجارية طرح استثماري بالمركز، وعلى هامش الزيارة تابع الحضور التمرينات الرياضية من لعبات تنس الطاولة وفرقة الكونغ فو والبلياردو بمشاركة أعضاء المركز وقيادة مدربى اللعبات فى إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب.