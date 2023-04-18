أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين بلاده والتشيك وسبل النهوض بها في كافة المجالات خدمة لمصلحة البلدين، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات مع الاتّحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية التونسي الاثنين من نظيره التشيكي جان ليبافيسكي .
واتفق الطرفان خلال الاتصال على جملة من الاستحقاقات القادمة لا سيما فيما يتعلّق بالدورة القادمة للمشاورات السياسية الثنائية واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذلك استرجاع نسق تبادل الزيارات بين الجانبين .
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