جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية التونسي الاثنين من نظيره التشيكي جان ليبافيسكي .


واتفق الطرفان خلال الاتصال على جملة من الاستحقاقات القادمة لا سيما فيما يتعلّق بالدورة القادمة للمشاورات السياسية الثنائية واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذلك استرجاع نسق تبادل الزيارات بين الجانبين .