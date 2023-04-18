وزير الخارجية الأمريكى يجدد دعوته للإفراج عن الصحفى المحتجز فى روسيا

وقال بلينكين - في تصريح أدلى به على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في بلدة كارويزاوا اليابانية وفقا لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية - إن السفيرة الأمريكية لدى موسكو، لين تريسي، زارت الصحفي المحتجز، إيفان جيرشكوفيتش، أمس في السجن، وأكدت أنه يتمتع بصحة جيدة ومعنوياته جيدة بالنظر إلى الظروف.

وقال بلينكين للصحفيين "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن جيرشكوفيتش".