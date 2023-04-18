اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:52 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأمريكى يجدد دعوته للإفراج عن الصحفى المحتجز فى روسيا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:52 ص
وزير الخارجية الأمريكى يجدد دعوته للإفراج عن الصحفى المحتجز فى روسيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين
أ.ش.أ

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جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الثلاثاء، دعواته للإفراج عن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي اعتقل الأسبوع الماضي في روسيا.

وقال بلينكين - في تصريح أدلى به على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في بلدة كارويزاوا اليابانية وفقا لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية - إن السفيرة الأمريكية لدى موسكو، لين تريسي، زارت الصحفي المحتجز، إيفان جيرشكوفيتش، أمس في السجن، وأكدت أنه يتمتع بصحة جيدة ومعنوياته جيدة بالنظر إلى الظروف.

وقال بلينكين للصحفيين "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن جيرشكوفيتش".

 


امريكا

أنتوني بلينكين

روسيا

موسكو



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