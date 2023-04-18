جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.



ومن جانبه، جدد بلينكن الأهمية الحيوية لمجموعة السبع والتحالف الصارم بين الولايات المتحدة واليابان في تعزيز السلام والأمن والازدهار على مستوى العالم.



كما هنأ وزير الخارجية الأمريكي نظيره الياباني على التقدم الأخير في العلاقات الثنائية بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد الوزيران، بحسب البيان، أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومزدهرة.



وهنأ بلينكن، هاياشي على رئاسة اليابان لمجموعة السبع، قائلا إنه يتطلع إلى قمة قادة مجموعة السبع المقرر انطلاقها مايو المقبل في هيروشيما اليابانية.