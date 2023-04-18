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هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.64% بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:12 ص
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.64% بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة في الأسبوع الحالي، بتراجع للمؤشرات، على رأسها المؤشر الرئيسي بقيادة الأسهم القيادية.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 17204 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2982 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 20449 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 7188 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4482 نقطة.

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