ميناء السخنة يتحول لمحطة للتجارة واللوجستيات.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مصر مشروع عملاق ب ميناء السخنة على البحر الأحمر، من خلال وزارة النقل، حيث يتم تطوير الميناء بالكامل، ليكون محطة للتجارة واللوجستيات، ويخدم تجارة الترانزيت، ونشرت وزارة النقل المصرية فيديو يوضح أعمال التطوير الجارية بالميناء.

وتشمل أعمال تطوير ميناء السخنة إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 6.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

ويتم تنفيذ مشروع استكمال تطوير الميناء، حيث بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 86 %، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60 % والأرصفة 76 % وحواجز أمواج الميناء 88 % والطرق الداخلية 49 % .

ومخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة، منها رصيف الحاويات بطول (5260) متر وساحات تداول 3.274.524 متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول 6877 متر وساحات تداول بمساحة 3.264.055 متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول 1285 متر وساحات تداول بمساحة 477.091 متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول 1400 متر وساحات تداول بمساحة 632.183 متر مربع، ورصيف الفحم بطول 730 متر وساحات تداول بمساحة 458.010 متر مربع، ورصيف صب سائل بطول 1180 متر وساحات تداول بمساحة 430.398 متر مربع ، ورصيف متعدد الاستخدامات بطول 684 متر وساحات تداول بمساحة 85,500 متر مربع، كما اطلع على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية.

وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية لها اهتمام كبير بالمحطات الجديدة بالميناء والتي كان آخرها التوقيع مع تحالف هاتشيسون العالمية على عقدي مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة وذلك في اطار مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمى.