مياه القناة: القضاء على مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية السلام بالقنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب محافظات القناة ، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء تماما من مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية السلام بالقنطرة شرق، وذلك بعد أعمال إصلاح تهالك بعدية قطر 6 بوصة سمليس بطول 50 متراً، والتي كانت تتسبب في ضعف المياه من الوصول للقرية، وتم إعادة ضخ المياه بشكل منتظم لأكثر من 100 منزلا.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تلقينا بلاغا من رئيس قرية السلام بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب عن 100 منزلا بالمنطقة، على الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية لقرية السلام برئاسة المهندس نبيل عازر رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وإشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتبين وجود تهالك بعدية قطر 6 بوصة سمليس بطول 50 متراً، وعلي الفور تم تغير الجزء، وتم وصول مياه الشرب لأكثر من 100 منزلا وخاصة المناطق المرتفعة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشركة، بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور بصفة دورية لتفقد ومتابعة جميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال خطة متكاملة على مستوى محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، متمثلة في انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي وشبكات، وإلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، والعمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى إقليم محافظات القناة تعمل علي مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة الي منع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، لافتا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.