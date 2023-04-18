مصرع شخص وإصابة 10 أخرين إثر وقوع حادث سير بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع تصادم سيارتى ميكروباص وتروسيكل بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 10 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق ابو المطامير الصحراوى.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بأبو المطامير لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة كما تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم آثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.
وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
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