مصرع شخص وإصابة 10 أخرين إثر وقوع حادث سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع تصادم سيارتى ميكروباص وتروسيكل بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 10 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق ابو المطامير الصحراوى.

وتم نقل المصابين إلى ا لمستشفى المركزى بأبو المطامير لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة كما تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.