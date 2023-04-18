اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:47 م
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مصرع شخصان وإصابة آخر فى حادث إصطدام سيارة نقل بتروسيكل بالمنوفية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:11 م
مصرع شخصان وإصابة آخر فى حادث إصطدام سيارة نقل بتروسيكل بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب أخر فى حادث إصطدام سيارة نقل بتروسيكل على الطريق الزراعى بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع شخصان وأصابة أخر فى حادث إصطدام سيارة نقل بتروسيكل على الطريق الزراعى بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.
 
 
على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

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قرية طوخ طنبشا



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