مسلسل حرب.. هل يثأر فراج من السقا بعد 11 عاما من فيلم المصلحة؟ إنفوجراف

يلعب النجمان أحمد السقا ومحمد فراج دور البطولة فى مسلسل " حرب " ويحاول فراج "الرائد عمر الإمام" القبض على الإرهابى "الظافر" أحمد السقا بعد التفجيرات التى قام بها.













- مع انتهاء الأحداث متوقع موت أو القبض على الإرهابى الظافر على يد الرائد عمر الإمام، وفى حالة موته، سيتمكن فراج من أخذ حقه بعد 11 عاما من موته على يد السقا فى فيلم "المصلحة".

- استطاع أحمد السقا قتل فراج فى "المصلحة" بعد محاولات عديدة من الوصول إليه بعد أن قتل فراج شقيق السقا فى بداية أحداث الفيلم.