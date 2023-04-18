مسرح قصر ثقافة الأقصر يقدم عرض "حلول الحارس" لمناقشة سرقة الآثار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مسرح قصر ثقافة الأقصر، فعاليات العرض المسرحي "حلول الحارس"، ضمن عروض التجارب النوعية المسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يتناول العرض صرخة جماعية رافضة لسرقة وبيع الآثار والتاريخ والحضارة المصرية الأعظم مقابل أي مبررات ومقاومة الجهل والعودة للهوية.

وألقى العرض المسرحي "حلول الحارس" الضوء على المتغيرات الاجتماعية في مجتمع صغير بغرب النيل بمدينة الأقصر فى فترة الثمانينيات بالقرن الماضى، مستعرضاً لبعض من المفردات المجتمعية ذات الخصوصية لمجتمع الأقصر، حيث أن العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه الفرع ضمن النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

والعرض المسرحي "حلول الحارس" لمناقشة سرقة الآثار، من تأليف وأشعار أسامة البنا، ديكور وأزياء الدكتورة داليا صالح فرح، وغناء حسام حسني، وموسيقى الدكتور رأفت موريس، وسينوغرافيا الدكتورة داليا فرح، وإخراج أشرف النوبي، ويضم فريق العمل سنبل فهمي، أشرف أنور، هاجر محمد، هشام حسين، يوسف سمير، حمزة عبدالرحيم، أسماء أبو حجر، عبدالعاطي النجدي، عبد الرحمن الشنتيري.

فيما أعلنت إدارة سينما الشعب داخل قصر ثقافة الأقصر، التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، عن قائمة عروض أفلام أيام عيد الفطر المبارك، حيث أنه من المقرر أن يتم عرض "مغامرات كوكو وساعة إجابة"، على مدار أيام العيد في مواعيد مختلفة لخدمة أبناء وجمهور المحافظة.

ويقول يوسف محمود أحد مسئولى إقليم جنوب الصعيد الثقافي، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض أقوى أفلام عيد الفطر المبارك داخل "سينما الشعب" بقصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية، وهما فليمي "مغامرات كوكو" و"فيلم ساعة إجابة"، واللذين يضمان نخبة من ألمع نجوم الكوميديا، حيث تعرض الأفلام أول أيام العيد عبر حفلات 10 صباحاً و1 ظهراً و3 عصراً و6م و9 م و 12 م، وتبلغ أسعار التذاكر 40 جنيه لجميع الحفلات.



حضور عرض حلول الحارس لمناقشة سرقة الآثار



عرض حلول الحارس لمناقشة سرقة الآثار بمسرح ثقافة الأقصر



عرض حلول الحارس لمناقشة سرقة الآثار



فعاليات عرض حلول الحارس لمناقشة سرقة الآثار بالأقصر



فعاليات عرض حلول الحارس لمناقشة سرقة الآثار



مسرح قصر ثقافة الأقصر يقدم عرض حلول الحارس