مسجد عمرو بن العاص بدمياط ثاني أقدم المساجد المبنية بمصر.. صور

دمياط معتز الشربينى

يعد مسجد عمرو بن العاص بدمياط أحد أهم المساجد الأثرية فى محافظة دمياط، بأكملها ويحظى بمكانة كبيرة فى نفوس أبناء دمياط ومقصد العابدين فى شهر رمضان خاصة صلاة الفجر والتراويح على مدار الشهر الكريم.

"اليوم السابع" يقدم نبذة عن تاريخ مسجد عمرو بن العاص الأثرى بدمياط مسجد عمرو بن العاص هو ثانى مسجد بنى فى مصر وهو من أشهر مساجد دمياط وأقدمها، وبناه المسلمون بعد فتح مدينة دمياط عام 21 هجرية "642 ميلاديًا" على طراز جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر القديمة وبه كتابات كوفية وأعمدة يعود تاريخها إلى العصر الرومانى. يطلق عليه أيضاً مسجد الفتح نسبه إلى الفتح العربى. وقام بإنشائه الصحابى الجليل المقداد بن الأسود فى عهد عمرو بن العاص.

ويتكون المسجد من قبة فى وسطه، يحيط به أربعة إيوانات ويوجد بالجهة الغربية المدخل الرئيسى للمسجد وهو مدخل بارز عن جدرانه وبالقرب من الباب توجد قاعة المئذنة المربعة التى تهدمت إثر زلزال فى العصور القديمة، ويضم المسجد إيوانات تحيط بالصحن المفتوح أكبرها إيوان القبلة وفيه عدد من الأعمدة المصنوعة من الرخام تعود إلى العصر الرومانى وتهبط قواعد تلك الأعمدة نحو ثلاثة أقدام تحت مستوى أفريز الصحن‏.‏ ويضم أيضا أعمدة من الحجر القاتم والمرمر السماقى.

وأعجب ما فى تاريخ هذا الجامع أنه تحول من مسجد إلى كنيسة إلى مسجد بضع مرات. فحينما استولى جان دى برين على دمياط عام 1219 ميلاديا جعل هذا المسجد كنيسة، ولما خرج الصليبيون من دمياط عام 1221 ميلاديا تحول إلى مسجد. وفى عام 1249 ميلاديا حينما دخل لويس التاسع دمياط جعل المسجد كاتدرائية وأقام بها حفلات دينية عظيمة كان يحضرها نائب البابا ومنها تعميد الطفل الذى ولدته زوجة لويس التاسع واسمه يوحنا ولقبته أثريستان أى الحزين لما أصاب ولادته من أهوال الحرب. وما برح المسجد قائماً منذ أن جدده الفاطميون عام 1106 ميلاديا.

تعرض المسجد بعد ذلك لكثير من الأحداث على مر العصور مما أثر على مبانيه إلى أن ساءت حالته تماماً وحاول أبناء دمياط طويلاً إنقاذ المسجد من الانهيار حتى أمكن بالتعاون مع وزارة الآثار الانتهاء من ترميم المسجد على مساحة 3000م2، ويتسع لثلاثة آلاف مصلى بتكلفة 35 مليون جنيه وتم التعامل مع المنطقة المحيطة وتطويرها لكى تتلاءم مع القيمة التاريخية والدينية لهذا المسجد الكبير.

تمت إعادة افتتاح المسجد أمام المصلين فى يوم الجمعة 8 مايو 2009م والذى يوافق عيد دمياط القومى الذى يوافق انتصار شعب دمياط على الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا.



المسجد بعد الإهمال



مسجد عمرو بن العاص بدمياط