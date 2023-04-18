محكمة روسية ترفض الإفراج عن صحفى أمريكى متهم بالتجسس

وكالات

رفضت محكمة روسية عرض شركة "داو جونز"، ناشرة صحيفة "وول ستريت جورنال"، المتمثل في دفع كفالة قدرها 50 مليون روبل للإفراج عن مراسل الصحيفة، إيفان غيرشكوفيتش.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن محامية الصحفي الأمريكي، تاتيانا نوزكينا، قولها: "اليوم، خلال الجلسة، طلبنا منها اختيار إجراء وقائي لا علاقة له بالاحتجاز، بما في ذلك الإقامة الجبرية أو الكفالة بمبلغ 50 مليون روبل. "داو جونز" كانت على استعداد لتقديم الأموال. لكن المحكمة تركت إيفان رهن الحجز".

وأعلنت محكمة مدينة موسكو، اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس.

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 30 مارس الماضي، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه فيه بتنفيذ نشاط تجسسي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.