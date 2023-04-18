محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يفتتحان ملعب الخادمية القانونى

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ملعب النجيل الصناعى السباعى لمركز شباب الخادمية بسيدى غازى، وتبلغ مساحته 33× 53 متر بتكلفة قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والمهندس باسم حجازى، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية.

تابع وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ والوفد المرافق لهما عروض الكاراتيه لفرقتي البنين والبنات المكون من 70 لاعبًا ولاعبة ضمن فاعليات الافتتاح، حضر وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم وتسليم كأس الدورة والميداليات للفريق الفائز، كما تفقد خلال جولتهما بالمركز الأنشطة الرياضية من مران رياضى بصالة جيم واللقاء الرياضى بصالة البلياردو ويضم المركز ملعب خماسي لكرة القدم إلى جانب الملعب القانونى الجديد الذي افتتح اليوم.

من جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ، اهتمام الدولة بخطة التنمية في قطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات الرياضية المقدمة لكافة الأعمار من رواد مراكز الشباب والأندية من الجنسين وفق نهج وزارة الشباب نحو توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن الملعب إضافة جديدة لملاعب المحافظة ويعد دعمًا لملف إعداد جيل من الرياضيين ليصبحوا مصدر إمداد المنتخبات الوطنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن ملف تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب يخضع لخطة التنمية لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية بمصر لتحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، وقيمة مضافة للمنظومة الرياضية فى مصر.