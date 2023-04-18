محافظ المنوفية: توزيع 20 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمود شاكر

أكد عادل درغام رئيس جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، أن الجمعية تستهدف توزيع 19 ألف و500 كجم لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتى ذلك في ضوء التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان ، وإنطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة أوجه الرعاية والاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية والوقوف بجانبهم للمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار درغام، إلى أن عملية توزيع اللحوم تتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ومن خلال عدد من الجمعيات الأهلية ووفق كشوف الإستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أقاصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى، يأتي هذا إنطلاقاُ من المسؤولية المجتمعية للجمعية فى توفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لتلك الأسر لتلبية متطلبات حياتهم المعيشية .

من جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار دعم المحافظة فى توفير كافة أوجه الرعاية والاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة ومساندة الأسر الأولى بالرعاية والوقوف بجانبهم، مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به جمعية الأورمان وكافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.