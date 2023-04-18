محافظ أسوان خلال اجتماع المحافظين: تهيئة الأجواء الاحتفالية للمواطنين للاستمتاع بأيام العيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء، وأيضاً المحافظين.

يأتى الاجتماع، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن عدد من القضايا والملفات الهامة فى مقدمتها رفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك ، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ، ورصد مخالفات البناء أثناء العيد، والمتابعة الدقيقة لوحدات المتغيرات المكانية ولجان حماية الأراضى، والإستعداد لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب إستكمال منظومة ترشيد إستهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة.

كما تضمنت التكليفات خلال المجلس المنعقد، التأكيد على توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين ، ومتابعة الأسواق ، وتكثيف حملات الرقابة خلال فترة العيد ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة " ، وكذا تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية ، وسرعة إنهاء إجراءات تخصيص أراضى المرحلة الأولى لحياة كريمة.

ومن جانبه، أكد أشرف عطية، محافظ أسوان ، أنه تم الإستعداد الجيد لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع الدرجة القصوى بكافة المواقع الخدمية والمرافق العامة لسرعة التفاعل مع أى شكاوى جماهيرية، مع تهيئة الأجواء الإحتفالية لإتاحة الفرصة للمواطنين للإستمتاع بأيام العيد.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بموقف التعديات على أراضى الدولة فقد تم إزالة 337 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 فبراير وحتى إبريل الجارى منها 181 حالة فى المهد، و156 حالة إزالة تراكمى من أعوام سابقة ، فيما يتم إزالة 741 حالة أخرى ضمن فعاليات الموجه الـ 21.

وأشار عطية، إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى الإعداد لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة بإجمالى 31 مجمع حيث تم تجهيز اللجان الفنية لفحص وإستلام الأصناف الموردة ، كما تم مخاطبة جهات المرافق (الكهرباء المياه – الغاز) لعمل المقايسات اللازمة لمخاطبة وزارة التخطيط بها ، وتكامل مع ذلك قيام المحافظة بتدريب الكوادر البشرية وفقاً لبروتوكول التعاون بين برنامج الغذاء العالمى ووزارة الإتصالات ومحافظة أسوان عن طريق مركز التدريب والتنمية المستدامة ، فضلاً عن عقد ندوات تثقيفية.

وتابع، أنه فيما يتعلق بتوفير السلع للمواطنين فيتم ضخها عبر المجمعات الإستهلاكية الثابتة والمتحركة والشوادر والمنافذ المختلفة بإجمالى 390 مجمع ثابت ومتحرك وشادر سواء التابعة لوزارة التموين أو المحافظة أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الغرفة التجارية أو الجمعيات الأهلية.

وأضاف محافظ أسوان، أنه في نفس الوقت يتم تكثيف الحملات الرقابية من خلال اللجان المشتركة لمديريات الخدمات وجهاز حماية المستهلك حيث تم تنظيم 15 حملة خلال مارس الماضى إستهدفت 394 منشأة للأنشطة المختلفة.

وقال المحافظ، إنه تم تحرير 133 محضر، بجانب رصد 153 مخالفة، مع فحص العديد من الشكاوى الواردة للجهاز بإجمالى 161 شكوى متنوعة ، فيما تم ضبط 197 كجم من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمى لسوء التخزين، بجانب ضبط 42 صنف دوائى مخالف بإجمالى 2383 علبة و 69 شريط دواء، ويتم إستكمال الحملات الرقابية بشكل مستمر لكافة الأنشطة التجارية.

واستكمل "عطية"، أنه فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" فقد تم تنفيذ 95 % من المستهدف بكافة مدن ومراكز المحافظة ، مؤكداً أنه بتوازى يتم الإلتزام بترشيد الإستهلاك الكهربائى بكافة المبانى والمنشآت للمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسبة 75 % طبقاً لمقتضيات العمل، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه إحتياجات العمل الفعلية فى بعض الأماكن الحيوية مثل غرف العمليات والأزمات وغيرها.