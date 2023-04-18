محافظ أسوان: "النقل" يوافق على التشغيل التجريبى لكوبرى السيل والمضيق.. صور

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه فى هدية سارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواطنى محافظة أسوان أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل عن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق أمام الحركة المرورية بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقاً لقياسات الجودة العالمية.

ووجه "عطية"، الشكر للرئيس السيسى على ما يتم تنفيذه من مشروعات غير مسبوقة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة أبناء أسوان ، والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خلال إنشاء هذه الكبارى ، وإلغاء مزلقانات السكك الحديدية فى منطقتى السيل والمضيق لتحقيق السيولة المرورية لتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وأشاد محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من وزارة النقل فى الإسراع بمعدلات تنفيذ هذه الكبارى ، بالإضافة إلى المحاور التنموية وكبارى كلابشة ودراو وخزان أسوان البديل أعلى نهر النيل ، بجانب مشروعات إزدواج الطرق السريعة سواء الطريق الصحراوى الغربى في المسافة ما بين أسوان والسباعية بطول 125 كم ، وأيضاً أسوان / أبو سمبل بمسافة 280 كم.

ومن جانبه، أشار وزير النقل إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين وتشغيلهما تجريبيا يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة.

وأوضح، أن كوبرى السيل أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان يبلغ طوله 560 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه ، بالإضافة إلى إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبرى بإجمالى أطوال 2كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وأضاف كامل الوزير، أن الكوبري سيساهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي "أسوان / السد العالي" مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة ، خاصة بعد أن عانى أهل أسوان منذ سنوات من إختناق حركة المرور عند مزلقان السيل، بالإضافة إلى وقوع عدد من حوادث السيارات والأفراد ، وفيما يتعلق بكوبري أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان.

وأشار الوزير، إلى أن طول الكوبري يبلغ 650 متر بعرض19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل إتجاه ، بالإضافة أنه تم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر، وسيساهم الكوبري في فك الإختناقات المرورية التي كانت تحدث عند غلق المزلقان ، وتجنب وقوع الحوادث.