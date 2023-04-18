اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مؤسسة "سيناء للخير والتنمية الاقتصادية" تنظم أكبر مائدة فى حفل افطار الاسرة المصرية السيناوية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:51 م
مؤسسة "سيناء للخير والتنمية الاقتصادية" تنظم أكبر مائدة فى حفل افطار الاسرة المصرية السيناوية جانب من حفل الإفطار

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نظمت "مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية" لأول مرة أكبر مائدة إفطار جماعى لأهالي العريش بشمال سيناء، على شاطئ العريش بطول 5.700 كيلو متر فوق بساط أخضر بعرض 20 مترًا.

 

وشارك الآلاف السيناوية فى مائدة الإفطار التى تم تنظيمها تحت شعار "حفل افطار الاسرة المصرية السيناوية" بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذى أكد أن إفطار اليوم يؤكد أن العريش آمنة.

 

وترأس مشايخ ورموز العائلات من مدن شمال سيناء وفود شاركت فى حضور حفل الافطار، كما شاركت أسر من عائلات العريش، حيث امتدت المائدة التى تعد الأكبر من نوعها بشمال سيناء، من منطقة ظلال النخيل وصولا لمنطقة المساعيد على شاطئ العريش، وخصصت خياما لاستقبال من يتناولون طعام الإفطار وتوفير إضاءة، ورافقت فعالية الإفطار أنشطة ترفيهية منوعة.

 

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مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية

مائدة إفطار

إفطار الاسرة المصرية السيناوية

سيناء




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