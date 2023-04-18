لمحة قانونية.. لو عندك خطأ فى الاسم بشهادة الميلاد ازاى تصححه بخطوات بسيطة

يواجه بعض المواطنين وجود خطأ في حرف في اسمه أو أسم والدته في شهادة الميلاد، وتصحيح الأخطاء تحتاج لبعض الأوراق منها..
أولا: الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم في شهادة الميلاد:
ـ استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات "أشقائك أنت وليس ابنك".
- استخراج قيد عائلي لك.
-من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.
ـ ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.
ـ يحق لك أيضا إقامة دعوى تصحيح اسم لو رفضت اللجنة طلبك، كما يحق لك ابتداء رفع دعوى مباشرة.
الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم الأم فى شهادة الميلاد:
- وثيقة الزواج للوالدين.
- بطاقة الأب الشخصية رقم قومي.
- بطاقة الأم الشخصية رقم قومي.
- بطاقتك الشخصية الخاصة بك رقم قومي.
- شهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.
- أحضر هذه المستندات ثم يعرض الأمر على لجان التصحيح بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لها.
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