اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:06 م
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لمحة قانونية.. لو عندك خطأ فى الاسم بشهادة الميلاد ازاى تصححه بخطوات بسيطة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:00 م
لمحة قانونية.. لو عندك خطأ فى الاسم بشهادة الميلاد ازاى تصححه بخطوات بسيطة سجل مدنى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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يواجه بعض المواطنين وجود خطأ في حرف في اسمه أو أسم والدته في شهادة الميلاد، وتصحيح الأخطاء تحتاج لبعض الأوراق منها..

 

أولا: الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم في شهادة الميلاد:

ـ استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات "أشقائك أنت وليس ابنك".

- استخراج قيد عائلي لك.

-من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.

ـ ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

ـ يحق لك أيضا إقامة دعوى تصحيح اسم لو رفضت اللجنة طلبك، كما يحق لك ابتداء رفع دعوى مباشرة.

الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم الأم فى شهادة الميلاد:

- وثيقة الزواج للوالدين.

- بطاقة الأب الشخصية رقم قومي.

- بطاقة الأم الشخصية رقم قومي.

- بطاقتك الشخصية الخاصة بك رقم قومي.

- شهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.

- أحضر هذه المستندات ثم يعرض الأمر على لجان التصحيح بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لها.


لمحة قانونية

شهاده الميلاد

تصحيح شهاده الميلاد



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