لصوص لكن ظرفاء.. سرقة شعر الفتيات فى الحافلات بالبرازيل

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدى، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان "لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة السابعة والعشرين

هذه القصة وقعت في الأرجنتين، بعد أن تعرضت فتاة لسرقة شعرها في إحدى الحافلات، حيث ركبت "ميرنا مارشيه" البالغة من العمر 22 عاماً الحافلة، وكانت تملك ميرنا شعراً حالك السواد يغطي ظهرها، لكن هذه المرة نزلت منها من دون شعرها.

فقد تمت سرقة شعرها في وضح النهار، بعد أن قام اللصوص بقصه كله باستخدام مقص حاد على متن حافلة في مدينة ريو دي جانيرو، ويهدف اللصوص لبيع الشعر في السوق السوداء، حيث يبلغ ثمن الخصلة الجيدة في البرازيل 250 دولار تقريباً.