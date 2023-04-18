كلمة الرئيس السيسى فى الاحتفال بليلة القدر.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى فى الاحتفال بليلة القدر: العمل والكفاح المتواصل السبيل لمن ابتغى النجاح.. الرئيس: الأمة كلها تتطلع إلى مواصلة الجهد لنشر العلم الدينى الوسطى كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم.

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