كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية "ليلة القدر".. إنفوجراف

• أتوجه بالتحية للشعب المصرى العظيم بخالص التقدير والتهانى بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك

• أهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله من مصر وجميع دول العالم متمنيًا لهم التوفيق والسداد وأن يكون القرآن رفيقًا لهم فى وجدانهم وسلوكهم الطيب

• أتوجه بالتحية إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاة والقراء معربًا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الدينى الوسطى وتوضيح صحيح الإسلام

• إن ليلة القدر تمثل لنا مناسبة طيبة للتفكر والتأمل فى حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذى انطلق برسالة الإسلام وطال جميع أركان الدنيا

• ندعو الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بعنايته ورحمته

• نرجوه سبحانه وتعالى أن يهدى الإنسانية للرشد والتعقل فى جميع أمورها وأن يلهمنا جميعًا الصواب والسداد

• ندعو الله أن يحيطنا بنفحات من حكمته ونوره لتعيننا على بذل المزيد من الجهد والعمل بما يرضيه ويحقق آمال شعوبنا فى المستقبل الأفضل