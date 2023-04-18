كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية "ليلة القدر".. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الله سبحانه وتعالى، اصطفى من بين ليالي شهر رمضان، ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، بأن أنزل فيها القرآن، لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام، وليلة الرحمة والنور والهدى.
• أتوجه بالتحية للشعب المصرى العظيم بخالص التقدير والتهانى بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك
• أهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله من مصر وجميع دول العالم متمنيًا لهم التوفيق والسداد وأن يكون القرآن رفيقًا لهم فى وجدانهم وسلوكهم الطيب
• أتوجه بالتحية إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاة والقراء معربًا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الدينى الوسطى وتوضيح صحيح الإسلام
• إن ليلة القدر تمثل لنا مناسبة طيبة للتفكر والتأمل فى حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذى انطلق برسالة الإسلام وطال جميع أركان الدنيا
• ندعو الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بعنايته ورحمته
• نرجوه سبحانه وتعالى أن يهدى الإنسانية للرشد والتعقل فى جميع أمورها وأن يلهمنا جميعًا الصواب والسداد
• ندعو الله أن يحيطنا بنفحات من حكمته ونوره لتعيننا على بذل المزيد من الجهد والعمل بما يرضيه ويحقق آمال شعوبنا فى المستقبل الأفضل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة